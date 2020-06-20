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В Австралии 160 миллионов лет назад обитал «близнец» тираннозавра

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда палеонтологов опубликовала исследование, в котором говорится, что на территории Австралии в древности мог обитать динозавр, похожий на тираннозавра Рекса.

Об этом стало известно благодаря ископаемым останкам, найденным почти 100 лет назад в штате Квинсленд, Австралия. Стоит отметить, что это не кости, а окаменелые следы, которые запечатлены на фотографии 30-х годов прошлого века.

Снимок сделан в шахте, доступ в которую давно уже закрыт. Эта архивная фотография побудила нас исследовать другие ископаемые следы, найденные в то время. Сразу несколько похожих по размеру и дислокации следов могут говорить о том, что в болотистом климате Южного Квинсленда в юрский период обитало несколько видов крупных динозавров-хищников, — говорят палеонтологи.

Палеонтологи предполагают, что самый крупный динозавр был чуть ниже 3 метров в высоту, то есть такой же большой и внушительный, как тираннозавр.

След этого крупного динозавра составляет почти 80 см в дину. Возраст окаменелого следа — примерно 160 миллионов лет, что на 90 миллионов лет старше самых старых известных окаменелостей тираннозавра. Это говорит о том, что отпечаток принадлежит другому хищному динозавру.

Хотя он похож на T. rex по размеру и диетическим предпочтениям, эти массивные древние австралийские динозавры, возможно, были более стройными и вытянутыми, согласно реконструкции.

Расположение следов говорит о том, что динозавры передвигались в спокойном, прогулочном темпе, так как длина их шагов короче, чем предполагаемая длина их ног. Однако были и другие следы, характерные для бега.

Шаговое расстояние позволяет предположить, что эти крупные динозавры двигались со скоростью до 35 километров в час. Для сравнения, средний человек может бегать со скоростью около 24 километров в час.

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