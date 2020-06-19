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ЦИК запретил использовать свой логотип в целях агитации

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В Центризбиркоме считают недопустимым использование информационных материалов о предстоящем голосовании по Конституции в целях агитации. Об этом говорится в пресс-релизе ЦИК РФ, который есть в распоряжении «Ридуса».

Информационные материалы ЦИК России были подготовлены исключительно в целях информирования граждан по вопросам, касающимся общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Использование логотипа, иных созданных ЦИК России информационных материалов в целях воздействия на волеизъявление участников голосования, склонение к выбору ими того или иного варианта ответа на вопрос, вынесенный на общероссийское голосование, не отвечает целям объективного информирования граждан, — сообщается в документе.

В Центризбиркоме предупредили, что распространяемые в СМИ материалы о голосовании по конституционным поправкам с использованием логотипа и прочих элементов информационной кампании ЦИК не должны содержать «побудительных выражений, призывающих граждан проголосовать за или против внесения изменений в Конституцию».

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