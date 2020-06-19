Организаторов голосования по Конституции в регионах проверят на коронавирус

В регионах будет организовано масштабное тестирование организаторов общероссийского голосования по Конституции на коронавирус. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«В части регионов тестирование предусмотрено только в эпидемиологически неблагополучных районах. В некоторых субъектах, например, для членов комиссий в возрасте более 65 лет», — пояснила Памфилова.



Согласно исследованию ВЦИОМ, 66% россиян считают достаточными те меры, которые собирается принять Центризбирком для обеспечения санитарной безопасности в ходе предстоящего голосования по конституционным поправкам. Недостаточными их считают 11% россиян, а избыточными — 14%.



Доверие к руководителю ЦИК Элле Памфиловой испытывают 51% россиян. Среди электорально активных граждан этот показатель равняется 61%. Не доверяют Памфиловой всего 29% наших сограждан.