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Организаторов голосования по Конституции в регионах проверят на коронавирус

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

В регионах будет организовано масштабное тестирование организаторов общероссийского голосования по Конституции на коронавирус. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«В части регионов тестирование предусмотрено только в эпидемиологически неблагополучных районах. В некоторых субъектах, например, для членов комиссий в возрасте более 65 лет», — пояснила Памфилова.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 66% россиян считают достаточными те меры, которые собирается принять Центризбирком для обеспечения санитарной безопасности в ходе предстоящего голосования по конституционным поправкам. Недостаточными их считают 11% россиян, а избыточными — 14%.

Доверие к руководителю ЦИК Элле Памфиловой испытывают 51% россиян. Среди электорально активных граждан этот показатель равняется 61%. Не доверяют Памфиловой всего 29% наших сограждан.

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