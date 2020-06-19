«Хаббл» прислал снимок «космической бабочки»

Космический телескоп «Хаббл» прислал новую фотографию, на которой изображены две близлежащие планетные туманности — NGC 6302, больше известная как туманность Бабочка, и NGC 7027.

Обе они относятся к числу самых пыльных планетных туманностей, а также в них содержится большая масса газа. Туманности ближе к концу своей жизни образуют завораживающий газовый вихрь.

За ним и наблюдал телескоп. Возможности «Хаббла» позволяют исследователям прийти к пониманию механизмов, лежащих в основе этого вихря.

Новые многоволновые наблюдения „Хаббла“ обеспечивают лучшее на сегодняшний день представление о строении туманностей. Фотографии показывают в ярких деталях, как обе туманности разделяются друг от друга в чрезвычайно коротких временных масштабах, позволяя видеть изменения за последние пару десятилетий, — пишут руководители миссии.

В частности, снимки помогают исследователям проследить историю ударных волн. Такие удары обычно генерируются, когда молодые звездные ветры врезаются в более медленно расширяющиеся газ и пыль, выброшенные звездой в недавнем прошлом.

Туманность Бабочка демонстрирует отчетливый S-образный рисунок, видимый на красновато-оранжевом изображении. Представьте себе, как сильно выбрасывается газ, образуя такой зигзаг. Зигзаг S можно рассмотреть только тогда, когда телескоп включает особый фильтр камеры, записывающий ближнее инфракрасное излучение от одиночных ионизированных атомов железа.

Это излучение железа указывает на энергетические столкновения между медленными и быстрыми ветрами, которые чаще всего наблюдаются в активных ядрах галактик и остатках сверхновых. Ученые отмечают, что это очень редко наблюдается в планетарных туманностях.

Второе изображение туманности NGC 7027 указывает на более спокойное ее состояние. Она медленно раздувает свою массу в спиральные узоры в течение многих веков. Однако недавно что-то пошло не так, и туманность активизировалась, что можно заметить по характерному изображению в центре.

