Более 60% активных избирателей доверяют Элле Памфиловой

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса об отношении россиян к Центральной избирательной комиссии, ее председателю и мерам обеспечения санитарной безопасности на избирательных участках.

О том, что ЦИК является главным российским органом, обеспечивающим избирательные права граждан РФ, заявили 36% опрошенных. А 33% наших сограждан считают, что Центризбирком играет важную роль в обеспечении избирательных прав. Каждый пятый (21%) полагает, что никакого особого значения ЦИК не имеет.

По мнению большинства россиян (71−75%), Центральная избирательная комиссия хорошо справляется с поставленными перед ней задачами, а именно: информирует россиян о самих выборах (75% считают, что выполняет хорошо, 8% — плохо), информирует о дате проведения голосования (74% считают, что выполняет хорошо, 6% - плохо), сообщает о возможных способах голосования (73% против 10%) и рассказывает об организации выборов, о местах расположения участков (71% против 11%).



Доверие к руководителю ЦИК Элле Памфиловой испытывают 51% россиян. Среди электорально активных граждан этот показатель равняется 61%. Не доверяют Памфиловой всего 29% наших сограждан.

66% россиян считают достаточными те меры, которые собирается принять Центризбирком для обеспечения санитарной безопасности в ходе предстоящего голосования по конституционным поправкам. Недостаточными их считают 11% россиян, а избыточными — 14%.