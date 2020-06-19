Генетик рассказал, влияет ли группа крови на тяжесть течения COVID-19

Ученые во всем мире пытаются выяснить, почему одни люди переносят коронавирус крайне легко и практически бессимптомно, а другим требуется аппарат ИВЛ и лечение антибиотиками. Оказывается, не всегда на исход заболевания влияют возраст и сопутствующие заболевания.

«Ридус» пообщался со специалистом в области генетики — сотрудником Института общей генетики РАН доктором биологических наук Ильей Артемьевичем Захаровым-Гезехусом — и выяснил, могут ли группа крови или особенности в генетике повлиять на тяжесть течения COVID-19.

Корреляции между группой крови и разными заболеваниями пытаются найти с начала того века, но пока у научного сообщества нет доказательств, что они как-то связаны. С коронавирусом пока такая же история. Маловероятно, что течение COVID-19 как-то зависит от группы крови, тут, скорее все, дело в генетических факторах, которые еще не раскрыты. А это очень интересно, ведь сколько уже случаев, когда в одной семье кто-то тяжело переносит коронавирус, а кто-то так и не заразился. Группа крови тут ни при чем, надо искать ответ на вопрос в генах, — пояснил «Ридусу» генетик.

Некоторые ученые все же находят различия в течении болезни у людей с разными группами крови. Так, в исследовании, опубликованном на днях в журнале New England Journal of Medicine, говорится, что люди со второй группой крови — А (II) — имели на 45% более высокий риск заражения коронавирусом и развития проблем с дыханием по сравнению с носителями других групп крови.

И напротив, у людей с первой группой крови — 0 (I) — риск заболеть коронавирусом был на 35% ниже. Авторы исследования говорят, что пока неясно, почему группа крови может влиять на восприимчивость к тяжелым заболеваниям.

Возможно, это лишь совпадение, так как в исследовании приняли участие всего 1600 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, а также более 2200 здоровых людей в контрольной группе. На сегодняшний день нет явных оснований считать, что группа крови как-то влияет на течение коронавируса и любых других вирусных заболеваний.