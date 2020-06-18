Член СПЧ призвал усилить просветительскую работу по конституционной реформе

Сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод призвал уделять больше внимания просвещению граждан по поводу предстоящего голосовании по Конституции. Такой подход, считает общественник, поможет снизить количество ложных сообщений на тему конституционной реформы.

«Мы рекомендовали нашим коллегам в регионах создавать группы фейк-контроля, выезжать на участки, беседовать с членами комиссий, наблюдателями, представителями политических партий и предоставлять СМИ объективную и проверенную информацию. Конечно, в этой связи необходимо усилить просветительскую работу», — цитирует Брода ТАСС.



По его словам, сейчас мы наблюдаем «беспрецедентную информационную атаку, которая дискредитирует форму и содержание конституционной реформы».

«Такие попытки продолжаются и по сей день. По всем этим фейкам и манипуляциям собран большой фактологический материал», — заключил Брод.

