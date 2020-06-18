найти ×
   
  • USD +0.14
    69.62
  • EUR -0.09
    78.29
СохранитьСохранено0
×

30143

Баннеры в поддержку врачей появятся на матчах РПЛ

Small f632c44589

На всех стадионах, где пройдут матчи ближайшего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), будут размещены баннеры, посвященные врачам. Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщил директор РПЛ по маркетингу Евгений Савин.

«Известно, что День медицинского работника совпадает с днем проведения тура. Таким, образом, будут размещены баннеры, посвященные этому, на всех аренах, игроки всех команд выйдут на поле в специальных повязках. Еще планируется интерактив на стадионе, когда футболисты смогут выразить поддержку докторам, будет определенная поддержка и со стороны вещателя», — сказал Савин.

Кроме того, футбольный клуб «Краснодар» выделил 50 билетов для медиков на матч РПЛ против московского «Динамо».

Напомним, что предстоящий тур РПЛ будет посвящен медикам, которые ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Российская премьер-лига возвращается 19 июня после трехмесячного перерыва, связанного с эпидемией коронавируса. Все пришедшие на стадион зрители обязаны будут надеть маски и перчатки, а разместят их с учетом социальной дистанции — на расстоянии 1,5—2 метров друг от друга. Продажа пищевой продукции на территории стадиона временно запрещена, но воду по-прежнему можно будет купить.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным
47112575читать позжечитаю позже
Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
100437267читать позжечитаю позже

главное


Советы
10 способов необычно встретить Новый год

Если обычные посиделки у телевизора с оливье, холодцом и мандаринами уже поднадоели.

6711587читать позжечитаю позже

Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками13 декабря 2019

Невероятно харизматичное животное!

1885141918читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM