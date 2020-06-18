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«Волонтеры Победы» провели в Риге пикет против запрета георгиевской ленты

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В Риге возле здания Сейма активисты движения «Волонтеры Победы» устроили пикет против запрета в Латвии георгиевской ленты.

«Наши власти считают, что ленточка, которую латвийцы надевают раз в год, угрожает демократическому строю и безопасности республики. Это вызывает недоумение! Латвийцы крепят ленточку к груди в память о тех, кто погиб в годы войны, а это миллионы людей! Этот запрет — плевок в сторону многих жителей страны! Сегодня сюда пришли люди, готовые отстоять свое право на память. Я думаю, этот митинг — предупредительный сигнал. В дальнейшем, если власти не отреагируют и не услышат народ, уверена, митинги будут разрастаться!» — поделилась активист движения «Волонтеры Победы» из Латвии Ольга Раньшева.

Ранее комиссия латвийского Сейма по правам человека и общественным делам поддержала инициативу не использовать в стране символ Победы на общественных праздниках, митингах, шествиях и пикетах.

«У Латвии есть основание видеть достаточную угрозу демократическому строю и безопасности. Мы должны продемонстрировать свою позицию относительно использования этих ленточек на публичных мероприятиях», — заявил председатель комиссии Артусс Кайминьш.

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