«Волонтеры Победы» провели в Риге пикет против запрета георгиевской ленты

В Риге возле здания Сейма активисты движения «Волонтеры Победы» устроили пикет против запрета в Латвии георгиевской ленты.

«Наши власти считают, что ленточка, которую латвийцы надевают раз в год, угрожает демократическому строю и безопасности республики. Это вызывает недоумение! Латвийцы крепят ленточку к груди в память о тех, кто погиб в годы войны, а это миллионы людей! Этот запрет — плевок в сторону многих жителей страны! Сегодня сюда пришли люди, готовые отстоять свое право на память. Я думаю, этот митинг — предупредительный сигнал. В дальнейшем, если власти не отреагируют и не услышат народ, уверена, митинги будут разрастаться!» — поделилась активист движения «Волонтеры Победы» из Латвии Ольга Раньшева.



Ранее комиссия латвийского Сейма по правам человека и общественным делам поддержала инициативу не использовать в стране символ Победы на общественных праздниках, митингах, шествиях и пикетах.

«У Латвии есть основание видеть достаточную угрозу демократическому строю и безопасности. Мы должны продемонстрировать свою позицию относительно использования этих ленточек на публичных мероприятиях», — заявил председатель комиссии Артусс Кайминьш.