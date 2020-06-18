Большинство россиян знает точную дату голосования по Конституции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты социологического исследования по поводу информированности россиян о предстоящем голосовании по конституционным поправкам.

Точную дату (1 июля — прим. ред.) проведения общероссийского голосования знает подавляющее большинство россиян — 83%. А о том, что избиратели смогут проголосовать не только в день голосования, но и заранее, в период с 25 июня по 1 июля, слышали 68% граждан РФ.

Планируют принять участие в общероссийском голосовании 68% россиян. Только 17% наших соотечественников заявили, что не пойдут на участки для голосования и не будут голосовать в режиме онлайн.

Кроме того, 85% от тех, кто планирует принять участие в процедуре, согласны с утверждением, что общероссийское голосование — это возможность повлиять на будущее России и своей семьи.

Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, однако проголосовать можно будет не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.