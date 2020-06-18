Как протекает эволюция голосования в России и мире

Выборы в России всегда были точкой притяжения наблюдателей. Последние президентские выборы привлекли в 2018 году внимание свыше тысячи иностранных экспертов. Один из главных упреков сторонних наблюдателей звучит так: «Нарушений особых нет, но вот технологичность процесса… можно и посовременнее!» В преддверии голосования по поправкам к Конституции мы решили узнать, а так ли справедливы претензии иностранных наблюдателей и какие технологии сегодня готовы предложить электорату для выражения мнения по поводу главного закона страны.

Как изменились

Международная практика ХХI века не исключает, а местами даже приветствует альтернативные способы передачи своего решения. Тут и коронавирус на дворе, и массовая цифровизация услуг для населения, и гаджеты, которые мы в руках держим намного чаще, чем листовки для внесения голоса. «Все сошлось, чтобы продемонстрировать силу технологий!», — скажете вы и будете правы. Но только отчасти. Потому что уровень внедрения новых технологий у каждого свой.

Для начала разберемся, что вообще предлагает международная практика голосования в качестве альтернативы листку и ручке.

Голубиную «почту» заказывали?

Способы проголосовать не лично на избирательном участке разнообразием не отличаются: почтовые отправления, факсы (да-да, они еще существуют!), звонок другу (зачеркнуть) — в местный избирком, смс-сообщение… и электронное голосование. Кажется, для полного ассортимента не хватает только почтовых голубей! Но с птицами сложнее логистика. Да и где гарантия, что документ по пути не заменят. Как говорится, у кого-то птицы не кормленные, у кого-то кошки голодные…

Но странным в этом перечне альтернативных способов является то, что все вышеперечисленные варианты имеют место быть. Например, в Японии в 2017 году по почте голосовали 3% избирателей. Без шуток, в стране, где проживает свыше 125 млн человек, почти 3 млн избирателей предпочти отправить свой голос почтой. И это в той самой Японии, чьи разработчики подарили миру не только аниме и лапшу быстрого приготовления, но и QR-код, флеш-память, караоке и мобильный интернет.

В цене почтовое голосование и у бельгийцев, которые в момент проведения выборов или референдума оказались за границей. Удобно и почти не хлопотно. Хотя из дома-то все равно выходить приходится!

Но больше всего почтовые голосования любят микрогосударства Европы. Так в Люксембурге на парламентских выборах по почте голосовали 21,4% избирателей, в Лихтенштейне — 93% избирателей. Неважно, что их там во всем государстве, как у нас в отдельно взятом малом городе — чуть больше 38 тысяч человек. Важно, что эти показатели зафиксировали на выборах 2013 года. Всего семь лет назад!

К слову, год спустя отличилась организацией выборов Новая Зеландия. Она ввела собственный альтернативный способ — голосование по факсу для проживающих за рубежом. Сомнительно в части достоверности и идентификации, но пока этим пользуются. И сторонние наблюдатели на эту технологию не жалуются.



Цифра есть, и она лидирует

Не в пример Старому свету опыт Канады. Там электронное голосование стало появляться локально уже с 2003 года. К чему это привело? К тому, что в 2016 году 77% канадцев выразили готовность голосовать онлайн на ближайших выборах федерального уровня. А пару лет назад, в 2018 году, на муниципальных выборах было организовано дистанционное электронное голосование практически в половине муниципалитетов. И в 80% из этих муниципалитетов электронное голосование стало единственным доступным вариантом.

Дальше всех в мир новых технологий из Старого света шагнула Швейцария. Здесь уже давно витает в воздухе ощущение другой избирательной реальности. И да, блокчейн тут тоже рулит. Ведь это детище местной «кремниевой долины» — кантона Цуг.

Само голосование выглядит так: граждане создают в интернете своего «цифрового двойника» и получают цифровое удостоверение личности «e-ID». А дальше все решает смартфон и новая электронная система регистрации избирателей «Blockchain e-ID- System». Что это дает обычному гражданину Швейцарии? Как минимум автоматическое подтверждение в списках избирателей. Как только подтверждение пройдено, у вас появляется право голоса — и никак иначе. Удобно, практично и никакой суеты.



Интересен и опыт Франции, где уже на следующих президентских выборах в 2022 году будет использоваться интернет-голосование.

Работу России в части внедрения электронных технологий можно заранее рассматривать как подвиг. Охватить качественным интернетом самую большую страну — задача уже не из самых простых. И тем не менее! «Система максимально прозрачна. У наблюдателей больше возможностей. Это QR-кодирование, когда протокол невозможно подделать. Любой риск сразу выявляется», — комментировала использование новейших технологий на президентских выборах 2018 года председатель ЦИК Элла Памфилова.

Пандемия — не преграда

А вот как работает технология, умноженная на риск внешнего фактора, уже точно знают в Южной Корее: 15 апреля граждане отдавали свои голоса за парламентариев. И коронавирус не стал преградой для волеизъявления большинства жителей страны. COVID был оставлен при своих интересах, а государство удивилось самой высокой явке населения за последние четверть века — на участки пришли 66% избирателей. При этом правом досрочного голосования воспользовались лишь 15% избирателей.

Так же как в России, южнокорейская система здравоохранения отреагировала на вспышку коронавируса в феврале и марте очень быстро и эффективно: все усилия бросили на то, чтобы идентифицировать и тестировать зараженных людей. К моменту проведения выборов количество ежедневно выявляемых людей, инфицированных коронавирусом, сократилось в 10 раз.



Но такие смелые и эффективные решения могут позволить себе не все. В Великобритании выборы в местные органы самоуправления перенесены на следующий год.

Безопасно и с голосом

Что касается российского электората и его поведения на грядущем летнем голосовании, то вопреки расхожему «не хочешь заболеть — сиди дома со своим мнением», избиратели могут использовать тот вариант голосования, который считают максимально безопасным для себя в этой ситуации.

Как это будет в случае голосования по поправкам к Конституции?



Вариант для тех, кто любит движение и новые впечатления:



Вы приходите стандартно своими ногами на избирательный участок и попадаете… практически в приемный покой больницы, работающей с пациентами с подозрением на коронавирус. Специалист с бесконтактным термометром на входе и отдельная кабинка в стороне от остальных, если вдруг у вас обнаружат признаки инфекции. Врачи, разумеется, тоже рядом! В самом зале голосования — чистота как в хирургическом отделении, разметка, дезинфекторы и обработка ручек и кабинок чаще, чем вы дома моете руки.

Вариант для тех, кто считает своим гражданским долгом соблюсти ритуал опускания бюллетеня в урну для голосования, но не готов к посещению массовых мероприятий:



Оставляйте заявку на сайте или просто позвоните на горячую линию избиркома, и в день голосования вас навестит специальная бригада работников избирательной комиссии. Все будет стерильно, аккуратно и с особой заботой о тех, кому действительно в силу возраста дополнительные риски ни к чему.

Алгоритм прост и одобрен Роспотребнадзором:



В назначенное время к вам приедет представитель участковой избирательной

комиссии (УИК)

комиссии (УИК) Он повесит на дверную ручку вашей квартиры пакет, в котором будут маска,

перчатки, бюллетень и заявление на голосование на дому

перчатки, бюллетень и заявление на голосование на дому Вы показываете свой паспорт в раскрытом виде, надеваете маску и перчатки,

заполняете бюллетень и выходите в коридор. Там вас будет ждать ящик для голосования.

заполняете бюллетень и выходите в коридор. Там вас будет ждать ящик для голосования. Бюллетень отпускаете в ящик, а подписанное заявление на голосование на дому

складываете в боковой карман ящика для голосования.

Вариант для путешествующих по Российской Федерации:



Лето — не повод сидеть дома. Правильно! Путешествия по нашей стране — это кладезь ярких воспоминаний и отличная перезагрузка. А если вы уже знаете, что в день голосования будете находиться в другом городе или в другом регионе, — самое время воспользоваться системой «Мобильный избиратель».



В срок до 21 июня (важно — до 14:00 мск) вы подаете заявление на прикрепление к удобному избирательному участку любым из этих способов: через личный кабинет на портале Госуслуг, в МФЦ, в участковом избиркоме или в территориальной избирательной комиссии. И спокойно голосуете на удобном участке по месту фактического пребывания.

Например, прописаны в Хабаровске, а в день голосования в Петербурге? Все хорошо, если успеть подать заявление. Тогда в копилку отпускных событий добавится еще исполнение гражданского долга в культурной столице.

Вариант для проживающих и путешествующих за пределами страны:



Ну, в общем все то же, что в пунктах выше при наличии посольства и избирательного участка в нем. Если нет — в помощь электронное голосование и услуги «Почты России».

Ну самое главное: все это работает! Мы проверяли.



Электронное голосование в России попробуют в пилотных территориях:



На этот раз повезло москвичам и жителям Нижегородской области. Именно они первыми узнают, каково это легким движением руки по смартфону или планшету превратиться из обычного избирателя в электронного.

Кстати, блокчейн у нас в России тоже есть. Ничуть не уступает швейцарским наработкам. В экспериментальном порядке это было протестировано в сентябре 2019 года сразу в 16 субъектах. Результат достойный. Систему взломать и нарушить процесс подсчета голосов хакеры, без которых не обходятся ни одни выборы, не смогли. Поэтому регистрируемся и смело голосуем.

Ну самое главное! Какой бы способ голосования вы ни выбрали — все это работает! Мы проверяли.