найти ×
   
  • USD +0.14
    69.62
  • EUR -0.09
    78.29
СохранитьСохранено0
×

-308323

Как протекает эволюция голосования в России и мире

Small 3355fd6725
© Коллаж/Ridus.ru

© Коллаж/Ridus.ru

Выборы в России всегда были точкой притяжения наблюдателей. Последние президентские выборы привлекли в 2018 году внимание свыше тысячи иностранных экспертов. Один из главных упреков сторонних наблюдателей звучит так: «Нарушений особых нет, но вот технологичность процесса… можно и посовременнее!» В преддверии голосования по поправкам к Конституции мы решили узнать, а так ли справедливы претензии иностранных наблюдателей и какие технологии сегодня готовы предложить электорату для выражения мнения по поводу главного закона страны.

Как изменились

Международная практика ХХI века не исключает, а местами даже приветствует альтернативные способы передачи своего решения. Тут и коронавирус на дворе, и массовая цифровизация услуг для населения, и гаджеты, которые мы в руках держим намного чаще, чем листовки для внесения голоса. «Все сошлось, чтобы продемонстрировать силу технологий!», — скажете вы и будете правы. Но только отчасти. Потому что уровень внедрения новых технологий у каждого свой.

Для начала разберемся, что вообще предлагает международная практика голосования в качестве альтернативы листку и ручке.

Голубиную «почту» заказывали?

Способы проголосовать не лично на избирательном участке разнообразием не отличаются: почтовые отправления, факсы (да-да, они еще существуют!), звонок другу (зачеркнуть) — в местный избирком, смс-сообщение… и электронное голосование. Кажется, для полного ассортимента не хватает только почтовых голубей! Но с птицами сложнее логистика. Да и где гарантия, что документ по пути не заменят. Как говорится, у кого-то птицы не кормленные, у кого-то кошки голодные…

Но странным в этом перечне альтернативных способов является то, что все вышеперечисленные варианты имеют место быть. Например, в Японии в 2017 году по почте голосовали 3% избирателей. Без шуток, в стране, где проживает свыше 125 млн человек, почти 3 млн избирателей предпочти отправить свой голос почтой. И это в той самой Японии, чьи разработчики подарили миру не только аниме и лапшу быстрого приготовления, но и QR-код, флеш-память, караоке и мобильный интернет.

В цене почтовое голосование и у бельгийцев, которые в момент проведения выборов или референдума оказались за границей. Удобно и почти не хлопотно. Хотя из дома-то все равно выходить приходится!

Но больше всего почтовые голосования любят микрогосударства Европы. Так в Люксембурге на парламентских выборах по почте голосовали 21,4% избирателей, в Лихтенштейне — 93% избирателей. Неважно, что их там во всем государстве, как у нас в отдельно взятом малом городе — чуть больше 38 тысяч человек. Важно, что эти показатели зафиксировали на выборах 2013 года. Всего семь лет назад!

Ландтаг (парламент) Лихтенштейна

Ландтаг (парламент) Лихтенштейна

© Rafael P. D. Suppmann / wikimedia.org

К слову, год спустя отличилась организацией выборов Новая Зеландия. Она ввела собственный альтернативный способ — голосование по факсу для проживающих за рубежом. Сомнительно в части достоверности и идентификации, но пока этим пользуются. И сторонние наблюдатели на эту технологию не жалуются.

Цифра есть, и она лидирует

Не в пример Старому свету опыт Канады. Там электронное голосование стало появляться локально уже с 2003 года. К чему это привело? К тому, что в 2016 году 77% канадцев выразили готовность голосовать онлайн на ближайших выборах федерального уровня. А пару лет назад, в 2018 году, на муниципальных выборах было организовано дистанционное электронное голосование практически в половине муниципалитетов. И в 80% из этих муниципалитетов электронное голосование стало единственным доступным вариантом.

Дальше всех в мир новых технологий из Старого света шагнула Швейцария. Здесь уже давно витает в воздухе ощущение другой избирательной реальности. И да, блокчейн тут тоже рулит. Ведь это детище местной «кремниевой долины» — кантона Цуг.

© pexels.com

Само голосование выглядит так: граждане создают в интернете своего «цифрового двойника» и получают цифровое удостоверение личности «e-ID». А дальше все решает смартфон и новая электронная система регистрации избирателей «Blockchain e-ID- System». Что это дает обычному гражданину Швейцарии? Как минимум автоматическое подтверждение в списках избирателей. Как только подтверждение пройдено, у вас появляется право голоса — и никак иначе. Удобно, практично и никакой суеты.

Интересен и опыт Франции, где уже на следующих президентских выборах в 2022 году будет использоваться интернет-голосование.

Работу России в части внедрения электронных технологий можно заранее рассматривать как подвиг. Охватить качественным интернетом самую большую страну — задача уже не из самых простых. И тем не менее! «Система максимально прозрачна. У наблюдателей больше возможностей. Это QR-кодирование, когда протокол невозможно подделать. Любой риск сразу выявляется», — комментировала использование новейших технологий на президентских выборах 2018 года председатель ЦИК Элла Памфилова.

Пандемия — не преграда

А вот как работает технология, умноженная на риск внешнего фактора, уже точно знают в Южной Корее: 15 апреля граждане отдавали свои голоса за парламентариев. И коронавирус не стал преградой для волеизъявления большинства жителей страны. COVID был оставлен при своих интересах, а государство удивилось самой высокой явке населения за последние четверть века — на участки пришли 66% избирателей. При этом правом досрочного голосования воспользовались лишь 15% избирателей.

© AP/TASS

Так же как в России, южнокорейская система здравоохранения отреагировала на вспышку коронавируса в феврале и марте очень быстро и эффективно: все усилия бросили на то, чтобы идентифицировать и тестировать зараженных людей. К моменту проведения выборов количество ежедневно выявляемых людей, инфицированных коронавирусом, сократилось в 10 раз.

Но такие смелые и эффективные решения могут позволить себе не все. В Великобритании выборы в местные органы самоуправления перенесены на следующий год.

Безопасно и с голосом

Что касается российского электората и его поведения на грядущем летнем голосовании, то вопреки расхожему «не хочешь заболеть — сиди дома со своим мнением», избиратели могут использовать тот вариант голосования, который считают максимально безопасным для себя в этой ситуации.

Как это будет в случае голосования по поправкам к Конституции?

Вариант для тех, кто любит движение и новые впечатления:

Вы приходите стандартно своими ногами на избирательный участок и попадаете… практически в приемный покой больницы, работающей с пациентами с подозрением на коронавирус. Специалист с бесконтактным термометром на входе и отдельная кабинка в стороне от остальных, если вдруг у вас обнаружат признаки инфекции. Врачи, разумеется, тоже рядом! В самом зале голосования — чистота как в хирургическом отделении, разметка, дезинфекторы и обработка ручек и кабинок чаще, чем вы дома моете руки.

© Юрий Смитюк/ТАСС

Вариант для тех, кто считает своим гражданским долгом соблюсти ритуал опускания бюллетеня в урну для голосования, но не готов к посещению массовых мероприятий:

Оставляйте заявку на сайте или просто позвоните на горячую линию избиркома, и в день голосования вас навестит специальная бригада работников избирательной комиссии. Все будет стерильно, аккуратно и с особой заботой о тех, кому действительно в силу возраста дополнительные риски ни к чему.

Алгоритм прост и одобрен Роспотребнадзором:

  • В назначенное время к вам приедет представитель участковой избирательной
    комиссии (УИК)
  • Он повесит на дверную ручку вашей квартиры пакет, в котором будут маска,
    перчатки, бюллетень и заявление на голосование на дому
  • Вы показываете свой паспорт в раскрытом виде, надеваете маску и перчатки,
    заполняете бюллетень и выходите в коридор. Там вас будет ждать ящик для голосования.
  • Бюллетень отпускаете в ящик, а подписанное заявление на голосование на дому
    складываете в боковой карман ящика для голосования.

Вариант для путешествующих по Российской Федерации:

Лето — не повод сидеть дома. Правильно! Путешествия по нашей стране — это кладезь ярких воспоминаний и отличная перезагрузка. А если вы уже знаете, что в день голосования будете находиться в другом городе или в другом регионе, — самое время воспользоваться системой «Мобильный избиратель».

В срок до 21 июня (важно — до 14:00 мск) вы подаете заявление на прикрепление к удобному избирательному участку любым из этих способов: через личный кабинет на портале Госуслуг, в МФЦ, в участковом избиркоме или в территориальной избирательной комиссии. И спокойно голосуете на удобном участке по месту фактического пребывания.

Например, прописаны в Хабаровске, а в день голосования в Петербурге? Все хорошо, если успеть подать заявление. Тогда в копилку отпускных событий добавится еще исполнение гражданского долга в культурной столице.

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Вариант для проживающих и путешествующих за пределами страны:

Ну, в общем все то же, что в пунктах выше при наличии посольства и избирательного участка в нем. Если нет — в помощь электронное голосование и услуги «Почты России».

Ну самое главное: все это работает! Мы проверяли.

Электронное голосование в России попробуют в пилотных территориях:

На этот раз повезло москвичам и жителям Нижегородской области. Именно они первыми узнают, каково это легким движением руки по смартфону или планшету превратиться из обычного избирателя в электронного.

Кстати, блокчейн у нас в России тоже есть. Ничуть не уступает швейцарским наработкам. В экспериментальном порядке это было протестировано в сентябре 2019 года сразу в 16 субъектах. Результат достойный. Систему взломать и нарушить процесс подсчета голосов хакеры, без которых не обходятся ни одни выборы, не смогли. Поэтому регистрируемся и смело голосуем.

Ну самое главное! Какой бы способ голосования вы ни выбрали — все это работает! Мы проверяли.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00128

Выбросы СО2 сильно закисляют Северный Ледовитый океан

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Французские ученые провели исследование, которое показало, что Северный Ледовитый океан поглотит намного больше CO2 в течение 21-го века, чем предсказано большинством климатических моделей. 

Большое количество углекислого газа в итоге приведет к закислению океана - снижению показателя pH, пишут ученые. Наряду с глобальным потеплением, этот процесс является следствием деятельности человека.

Океан поглощает большое количество CO2 из атмосферы, и процесс закисления мы можем наблюдать уже сейчас. Это необратимое явление оказывает особое воздействие на морских обитателей - моллюсков, раковин, морских звезд и кораллов.

Новое исследование показывает, что закисление Северного Ледовитого океана происходит намного быстрее, чем планировалось. Увеличение выбросов СО2 уже через несколько десятков лет приведет к существенному увеличению подкисления океана, особенно между на уровне 200 и 1000 метров.

Эта раковина растворилась за 45 дней в морской воде с кислотностью океана, которая будет в 2100 году.

Эта раковина растворилась за 45 дней в морской воде с кислотностью океана, которая будет в 2100 году.

Этот диапазон глубин является важным убежищем для многих морских организмов, чьи скелеты и раковины состоят из карбоната кальция. В достаточно кислых водах эти оболочки становятся неустойчивыми и начинают разрушаться.

"Наши результаты показывают, что арктическим организмам будет сложнее адаптироваться к закислению, чем ожидалось ранее. Потеря этих организмов повлияет на всю арктическую пищевую цепочку вплоть до рыб и морских млекопитающих, - говорят исследователи.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным
47112575читать позжечитаю позже
Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
16016033читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу

Не только мытьем рук единым.

26088032читать позжечитаю позже

Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения15 мая

Препарат помогает быстрее, чем правильное питание.

451383054читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM