В Госдуме оценили идеологические поправки к Конституции

Предложенные президентом России Владимиром Путиным идеологические поправки к Конституции не менее важны, чем установление МРОТ не ниже прожиточного минимума и ежегодная индексация пенсий. С таким мнением выступил депутат Госдумы РФ Андрей Ветлужских.

Идеологических положений закладывается очень много. Это развитие социального партнерства, закрепление роли человека труда в жизни страны, сохранение исторического наследия и другие поправки, позволяющие при столкновении мнений, интересов в какой-либо конкретной ситуации, всегда воспользоваться этой идеологической нормой. Это очень важно для стратегического развития государства, так как в каждой конкретной ситуации, будь то экономический кризис, пандемия или политические раздоры, всегда будет четко выраженная идеология, и все стороны будут вынуждены ориентироваться на нее, — пояснил Ветлужских.

Председатель комиссии по социальной политике и образованию Совета депутатов Новосибирска Николай Тямин в свою очередь обратил внимание на конституционную поправку о запрете чиновникам иметь второе гражданство либо иностранный вид на жительство:

«Запрет на двойное гражданство для чиновников — это мера, которую давно следовало осуществить. Ведь очень многое из этого проистекает: и утечка мозгов, и утечка технологий и перекачка капиталов тоже. Если люди связывают свое будущее, будущее своих детей с Западом, то при чем тут наша страна? Ради Бога каждый может жить там, где хочет, но надо и совесть иметь: какое право ты имеешь занимать государственный пост, если думаешь не о родине, а о совсем другой стране».

Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, однако проголосовать можно будет не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.