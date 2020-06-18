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Как избежать самой частой травмы у пенсионеров

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Ученые из Университета Саймона Фрейзера опубликовали исследование, в котором разбирается проблема травм пожилых людей. Специалисты хотели выяснить, при каких обстоятельствах они чаще всего происходят и как этого можно избежать.

Самые частые травмы пенсионеров — падения, которые в большинстве случаев вызывают перелом бедра. Эта травма не только очень болезненна, но и непроста в реабилитации.

Около 25% пожилых людей с переломом шейки бедра умирают в течение шести месяцев после травмы, поэтому очень важно не допускать таких травм. Главная причина столь высокой смертности связана как раз с трудностями восстановления после перелома, поясняют авторы.

В ходе исследования команда проанализировала 2377 падений 646 пациентов. Из них только 30 падений вызвали перелом бедра, что составляет чуть более 1% от общего числа зарегистрированных падений.

Тем не менее перелом бедра встречается у пожилых людей гораздо чаще, чем травмы других конечностей. Ученые установили, что все переломы бедра были вызваны падениями с высоты, в то время как обычные падения, например когда человек запнулся, практически никогда не вызывали таких серьезных повреждений.

Также специалисты отметили, что недавно врачи начали предлагать пожилым людям с повышенным риском травм носить защитные корсеты для тазобедренных суставов. Несмотря на то, что такая практика не распространена повсеместно, она вдвое снижает риск перелома.

Исследование также показало, что использование костылей, ходунков и другого оборудования для помощи передвижения снижает вероятность перелома бедра у пожилых людей во время падения более чем в три раза.

Авторы работы считают, что нужно поощрять пожилых людей использовать эти приспособления в своей повседневной жизни. Также особую роль в реабилитации играет качество жизни пожилого человека. Если ваш близкий человек столкнулся с такой травмой, постарайтесь минимизировать стресс в его жизни, а также побуждайте пенсионеров соблюдать все рекомендации физиотерапевтов, напоминают врачи.

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