Врачи напомнили о важности вакцинации даже во время пандемии

Вакцины против COVID-19 пока нет, но есть другие рекомендованные прививки, которые смогут защитить нас от потенциально смертельных заболеваний, напоминают врачи.

В мае Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили о резком снижении спроса на детские вакцины. Больницы практически перестали делать заказы, так как родители опасаются делать прививки из-за пандемии коронавируса.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 80 миллионов детей во всем мире пропустили плановые прививки из-за сбоев в работе поликлиник, вызванных пандемией COVID-19. Но проблема касается не только детских вакцин, так как рекомендованные прививки для взрослых тоже приостановлены.

Рекомендации по вакцинации детей, нацеленные на ряд заболеваний, включая полиомиелит, корь, паротит и краснуху, никуда не делись. Людям было сказано оставаться дома. Они боятся идти к врачу, и я их понимаю. Теперь в наши задачи входит создание безопасной среды внутри поликлиник, где пациенты смогут получить качественную вакцинацию, — говорит доктор Ада Стюарт, президент Американской академии семейных врачей.

Для взрослых приоритетным направлением иммунизации является вакцинация от гриппа, которая должна начаться уже через два месяца перед осенним сезоном. Пневмококковая вакцинация, которая защищает от тяжелой пневмонии, также имеет жизненно важное значение для людей от 65 лет.

Поскольку карантинные ограничения COVID-19 ослабли, врачи призывают родителей возобновить плановое посещение педиатров. Вероятность того, что новая волна пандемии COVID-19 может начаться этой осенью на фоне сезона гриппа, беспокоит врачей.

Учитывая, что в настоящее время нет вакцины от COVID-19, лучшее, что мы можем сделать, — это вакцинироваться против гриппа, заключили ученые.