Открытие спортзалов и парков: как регионы возвращаются к нормальной жизни

Экспертный институт региональных исследований (ЭИСИ) представил очередную подборку региональных решений, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса. Речь идет о поддержке предприятий и населения в российских субъектах.

В Москве, Забайкальском крае, Пензенской области и Башкирии медицинские учреждения, которые во время эпидемии вынуждены были принимать только пациентов с коронавирусом, возвращаются к обычному режиму работы.

В Пермском крае, Республике Мордовии, Чувашии, Севастополе, Астраханской области, Вологодской области, Волгоградской области и Владимирской области проходит постепенное снятие режима самоизоляции. Постепенно открываются парки, спортивные залы, аквапарки, бассейны, санатории, профилактории, пансионаты и дома отдыха.

В Вологодской области власти разработали программу постпандемического развития региона. Это масштабный план по стимулированию роста экономики региона на ближайшие два года, направленный на поддержку отдельных отраслей экономики, субъектов МСП, населения.

С полным перечнем региональных решений можно ознакомиться на официальном сайте ЭИСИ.