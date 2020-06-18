Открытие спортзалов и парков: как регионы возвращаются к нормальной жизни
- 18 июня 2020, 10:23
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Экспертный институт региональных исследований (ЭИСИ) представил очередную подборку региональных решений, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса. Речь идет о поддержке предприятий и населения в российских субъектах.
В Москве, Забайкальском крае, Пензенской области и Башкирии медицинские учреждения, которые во время эпидемии вынуждены были принимать только пациентов с коронавирусом, возвращаются к обычному режиму работы.
В Пермском крае, Республике Мордовии, Чувашии, Севастополе, Астраханской области, Вологодской области, Волгоградской области и Владимирской области проходит постепенное снятие режима самоизоляции. Постепенно открываются парки, спортивные залы, аквапарки, бассейны, санатории, профилактории, пансионаты и дома отдыха.
В Вологодской области власти разработали программу постпандемического развития региона. Это масштабный план по стимулированию роста экономики региона на ближайшие два года, направленный на поддержку отдельных отраслей экономики, субъектов МСП, населения.
С полным перечнем региональных решений можно ознакомиться на официальном сайте ЭИСИ.
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