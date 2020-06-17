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Эксперт: пандемия показала, насколько важны поправки к Конституции

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Пандемия коронавируса показала, насколько сейчас актуальны предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки к Конституции. Такое мнение высказал в интервью изданию «360» член Общественной палаты Георгий Костюк.

«Когда обсуждались эти поправки, никто еще об эпидемии коронавируса не говорил. Но именно эпидемия стала яркой иллюстрацией того, насколько они важны», — заявил Костюк.

Внесение в Конституцию поправок обеспечит своевременное оказание качественной медицинской помощи каждому россиянину, добавил общественник.

«Изменения как раз соответствую модели, когда без какого-либо ручного управления государство будет оказывать помощь людям. Еще один важный момент, который будет отражен в Конституции, — формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. Государство гарантирует медицинскую помощь, но без участия человека она все равно не может быть оказана должным образом. Поэтому я считаю правильным, что это записали в Основной закон», — заключил Георгий Костюк.

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