Ведерников: конституционные поправки обеспечат всестороннее развитие детей

Предложенные президентом России Владимиром Путиным конституционная поправка о детях обеспечит условия для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития каждого ребенка. С таким мнением выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Главное, что объединяет большинство предлагаемых поправок к Конституции — это новые социальные гарантии, которые государство будет обязано соблюдать вне зависимости от текущей государственной политики и экономических условий», — отметил глава области.

Поправка о детях предполагает закрепление в Основном законе страны формулировки о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.