найти ×
   
  • USD -0.27
    69.48
  • EUR -0.66
    78.38
СохранитьСохранено0
×

001616

Ведерников: конституционные поправки обеспечат всестороннее развитие детей

Small f632c44589

Предложенные президентом России Владимиром Путиным конституционная поправка о детях обеспечит условия для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития каждого ребенка. С таким мнением выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Главное, что объединяет большинство предлагаемых поправок к Конституции — это новые социальные гарантии, которые государство будет обязано соблюдать вне зависимости от текущей государственной политики и экономических условий», — отметил глава области.

Поправка о детях предполагает закрепление в Основном законе страны формулировки о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным
46112575читать позжечитаю позже
Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
16016033читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве

Скандальная пассажирка такси стала героиней множества мемов в соцсетях.

41237118читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику13 декабря 2019

Не завидуем людям, которым достались эти «шедевры».

42236260читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM