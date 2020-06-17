Что нужно делать, если ваш ребенок стал жертвой травли в Сети либо в школе

Травля подростков в школе и социальных сетях давно стала серьезной глобальной проблемой. По данным ЮНЕСКО, почти каждый третий учащийся в мире (32%) как минимум один раз в месяц подвергался издевательствам, бойкоту или запугиванию со стороны сверстников. Примерно такая же доля подростков сталкивалась с физическим насилием в образовательных учреждениях.

Главная задача агрессоров — лишить жертву уверенности в себе, выставив ее неполноценной в глазах общества. Благодаря этому инициаторы травли испытывают чувство собственного превосходства.

Издевательства и запугивания оказывают серьезное негативное влияние на психическое здоровье подростков. Дети, которые регулярно подвергаются травле, склонны чувствовать себя неудачниками, а еще они часто пропускают занятия. Успеваемость таких подростков, естественно, хуже, чем у их сверстников.

Стоит заметить, что от травли страдают не только жертвы, но и так называемые наблюдатели. Речь идет о детях, которые в издевательствах никак не участвуют и даже осуждают подобное поведение, однако они вынуждены постоянно смотреть на насилие. Противостоять агрессорам такие подростки не решаются, поскольку боятся оказаться на месте жертвы. При этом морально наблюдатели страдают не меньше, чем жертвы, а иногда и больше.

В силу возраста ребенок не в состоянии самостоятельно противостоять травле. Необходима помощь родителей. Клинический психолог Елена Трушина рассказала в интервью «Ридусу», что должны предпринять взрослые, если их ребенок стал жертвой травли в Сети либо в школе.

«Ребенок не отвечает за то, что с ним происходит. Родители зачастую этого не понимают, атакуют ребенка, испытывают за него стыд, поскольку они сами теряются в данной ситуации и не знают, как поступить. Естественно, это очень вредно, ведь ребенок в таком случае лишается самой главной поддержки», — предупредила эксперт.

Первый шаг, который нужно сделать, — это оказать поддержку, — рассуждает Трушина. — Родители обязаны объяснить ребенку, что это никак не связано с его личностью или характером. Важно убедить ребенка в том, что буллинг — просто неприятная случайность. Это примерно то же самое, если вас, скажем, окатит машина грязной водой из лужи. А дальше надо разбираться в ситуации. Если травля происходит в школе, то родители обязаны прийти в образовательное учреждение, поговорить с учителями и директором. Часто приходится подключать правоохранительные органы.

Не стоит забывать и о пропаганде того, что травля — это стыдно и недопустимо, считает Елена Трушина.

«Общество нуждается в коллективном иммунитете, когда травля станет для всех нас чем-то совсем неприемлемым. Причем этот иммунитет должны в себе вырабатывать в первую очередь взрослые. А дети уже будут на них ориентироваться. Собственного понимания, как должно быть, у них пока нет. И ценности, которые транслируют учителя и родители, очень быстро становятся внутренним ориентиром ребенка», — заключила психолог.

Также следует повышать уровень цифровой грамотности подростков, полагает директор центра интернет-технологий РОЦИТ Сергей Гребенников.

«Одна из основных существующих проблем сегодня — это размещение в Сети фотографий интимного содержания, из-за которых можно стать объектом насмешек. Далеко не каждый подросток знает, что делать в такой ситуации. А нужно всего-навсего пожаловаться в администрацию ресурса, сообщив им о том, что вашу фотографию разместил кто-то другой без вашего согласия. В этих ситуациях все сервисы незамедлительно удаляют фото по запросу пользователей. Если агрессия выражена только словесно, без публикации каких-либо сомнительных изображений, то подростку просто надо научиться не обращать внимания на оскорбления. Можно либо игнорировать агрессивно настроенного пользователя, либо просто его заблокировать», — подытожил эксперт.