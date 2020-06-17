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Недавно открывшиеся школы Пекина снова уходят в онлайн

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

В столице Китая Пекине на днях произошла вспышка коронавируса, которая снова меняет прежний уклад жизни китайцев. Только вернувшись к обычной жизни, Пекин опять закрывает все столичные школы, университеты и детские сады.

Это связано с тем, что сегодня, 17 июня, город сообщил о 31 новом случае коронавируса. Китайские власти намерены немедленно купировать приближающуюся вторую волну коронавируса.

Эпидемическая ситуация в столице крайне тяжелая. Глобально говорить о второй волне заболевания пока преждевременно, мы все-таки надеемся, что нам удастся быстро справиться с распространением вируса, — предупредил во вторник на пресс-конференции официальный представитель Пекина Сюй Хэцзянь.

Помимо закрытия школ и младших учебных заведений, Пекин объявил о запрете на поездки по городу для жителей районов со средним и высоким риском опасности. Также жители этих районов обязаны пройти тестирование на коронавирус.

Напомним, что возможным центром новой вспышки оказался продовольственный рынок «Синьфади».

В настоящее время почти 30 жилых комплексов в городе находятся под карантином. Пекин сообщил о 137 случаях инфицирования за последние шесть дней. В среду, 17 июня, национальные власти информируют еще о двух внутренних случаях заболевания, один из которых был зарегистрирован в соседней провинции Хэбэй, а другой — в провинции Чжэцзян.

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