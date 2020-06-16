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Ветеран афганской войны пригрозил Киркорову расправой за видео о десантнике

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© instagram.com

© instagram.com

На ролик, в котором певец Филипп Киркоров создал довольно сомнительный образ российского десантника, отреагировал зампред центрального правления ветеранов Афганистана Владимир Кошелев.

Он заявил, что ветераны афганской войны не намерены терпеть издевательства над формой и символикой ВДВ.

По словам Кошелева, писать жалобы десантники не будут, а готовы разбираться по-мужски. «Эти ребята все лезут и лезут, на что-то напрашиваются, — сказал он в беседе с 360. — А встретимся — я первый ему врежу, куда он заслуживает».

В ответ на выходку Киркорова ветеран даже сочинил четверостишие:

Кто помнит десантное братство,

Обязан Киркорову Филу

В ответ на его святотатство,

Коль встретится, съездить по рылу.

«Пусть боится. Еще найдутся умники, которые его просьбу „куда-то дуло, куда-то штык“ сделают», — добавил Кошелев в интервью телеканалу.

Ранее генерал-полковник в отставке, экс-глава ВДВ Владимир Шаманов назвал отвратительным ролик, в котором певец нарядился десантником, и призвал артиста удалить это видео «для своего же блага».

Напомним, Киркоров снялся в ролике для юмористического скетч-шоу, чем вызвал широкий общественный резонанс. Режиссер скандального видео Марюс Вайсберг убежден, что «надо легче относиться ко всему, у нас страсти уже накалены до маразма». Он также подчеркнул, что Киркоров — просто артист, и поэтому предъявлять претензии лично ему странно.

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