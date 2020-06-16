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Адвокат родни жертвы ДТП предположил, что Ефремову дадут условный срок

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© П/с Таганского суда/ТАСС

© П/с Таганского суда/ТАСС

Актер Михаил Ефремов, устроивший в пьяном виде смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, может отделаться условным наказанием, предположил адвокат близких погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский.

Он также заявил, что семья Захарова «в шоке» от его прогноза.

«Мое предположение, что Михаил Ефремов получит шесть-семь лет условно», — сказал адвокат в интервью kp.ru. Он мотивировал это несколькими факторами: известный актер, отец шестерых детей, отсутствие судимости.

По словам Добровинского, участь актера также может облегчить денежная компенсация и мировая договоренность.

«Конечно, будут сотни и сотни писем, которые подпишут в его защиту много людей, московская интеллигенция, элита и так далее. И все это ляжет на весы», — добавил он в беседе с изданием.

При этом адвокат объяснил мотивы родственников Захарова, которые стали принимать активное участие в различных ток-шоу, тем, что семья решила таким образом противостоять попыткам смягчить приговор в отношении Ефремова.

Ранее родственники Захарова заявили журналистам о том, что хотели бы добиться максимального наказания для артиста в виде лишения свободы на 12 лет.

Напомним, вечером 8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, управляя в пьяном виде внедорожником, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон службы доставки еды. В результате столкновения водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, был госпитализирован и наутро скончался.

На следующий день стало известно, что в крови и моче Ефремова были обнаружены следы сразу нескольких наркотических веществ. В полиции, куда актера доставили для допроса, ему отменили подписку о невыезде и задержали на 48 часов. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест

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