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Аксенов поменял решение по поводу парада Победы в Крыму

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© facebook.com

© facebook.com

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поменял свое решение о проведении в Симферополе парада Победы 24 июня. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Изначально Крым был в числе регионов, которые отказались проводить парад из-за сложной ситуации с коронавирусом. Но сегодня Аксенов заявил, что праздничный смотр войск все-таки состоится. По его словам, мероприятие пройдет «в строгом соотвествии с санитарно-эпидемиологическими требованиями».

«В глубине души все мы надеялись на такое решение, потому что для каждого из нас это событие несет сакральный смысл», — отметил Аксенов.

Напомним, что парад Победы будет отменен в 13 крупных городах России. Праздничные мероприятия не состоятся в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском и Якутск.

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