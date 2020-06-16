Какие меры будут принимать наблюдатели при нарушениях на голосовании

В ассоциации «Независимый общественный мониторинг» рассказали, как будут действовать наблюдатели при обнаружении нарушений на участке для голосования по конституционным поправкам.

«Он должен обратиться к председателю участковой комиссии либо к лицу его заменяющему. После этого будут приниматься соответствующие решения о применении тех или иных мер», — заявила председатель движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алёна Булгакова.

А если требуется какая-то консультация, у нас будет работать система ситуационных центров, которая будет инкорпорирована в систему штабов на базе общественных палат субъектов РФ, то есть мы также сможем оказать поддержку и консультацию, в крайнем случае может выехать соответствующая мобильная группа для того, чтобы урегулировать ситуацию на месте, — добавила Булгакова.

Общее количество общественных наблюдателей за голосованием по Конституции может составить более 500 тысяч человек, сообщил в интервью РАПСИ член Общественной палаты Максим Григорьев.

«На данный момент уже зарегистрировано и направлено к нам более 250 тысяч наблюдателей и начинают поступать предложения от партий», — отметил общественник.

Ответственный секретарь Совета по правам человека Александр Точенов напомнил, что никто не вправе принуждать граждан к голосованию по конституционным поправкам. В случае обнаружения подобных нарушений Токенов призвал обращаться на горячую линию «Независимого общественного мониторинга».