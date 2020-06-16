Зачем нужно вносить в Конституцию поправки о суверенитете государства

Принятие конституционных поправок о суверенитете страны даст россиянам чувство уверенности в том, что в будущем государство «не будет растаскано по кускам», а сохранит свою территориальную целостность. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий.

«Поправки о суверенитете страны необходимы для всего гражданского общества России. Все мы живем в условиях определенного информационного поля. И каждый из нас не раз слышал о притязаниях Японии на Курильские острова. Для жителей Курил это очень больная и важная тема. Также сегодня в состав России входит Республика Крым, жители которого выстрадали свое право находиться в составе РФ. И люди, конечно, боятся, что когда-нибудь при другой власти в России могут пойти разговоры о возвращении Крыма в состав Украины или о передаче нескольких островов Курильской гряды. Поэтому мы пойдем 1 июля на участки и проголосуем за предложенные поправки о суверенитете. После этого конституционные поправки окончательно вступят в силу, и любой руководитель нашей страны не сможет даже участвовать в диалоге об отторжении тех или иных территорий», — пояснил Володацкий.

Депутата нижней палаты поддержала председатель Совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова:

Конституция — это основной закон России. Если нормы о суверенитете будут прописаны в нашей Конституции, то это станет надежной гарантией неприкосновенности наших границ. Я убеждена, что данные поправки просто необходимы, если мы хотим сохранить свою самостоятельность и жить в цивилизованном государстве.

Ранее японский политолог Юкио Касияма призвал руководство Японии настаивать на возврате всех четырех островов Малой Курилькой гряды, а не двух, как планировалось официальным Токио ранее. По мнению Касиямы, только таким образом Япония сможет продемонстрировать всему мировому сообществу собственную мощность и силу, а также сдержать свое слово.

