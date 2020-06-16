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Китайские медики научились считать вероятность исхода COVID у пациентов

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Команда китайских ученых опубликовала исследование, в котором говорится, что можно предсказать вероятный исход болезни по определенному маркеру. Новый способ исследователи проверили на пациентах с коронавирусом.

Расчеты включали в себя данные не только о возрасте и состоянии больных, но и учитывали пропорцию количества интерлейкина-6 к количеству лимфоцитов в крови.

Ученые испытали новую методику, которая действительно показывает наибольшую вероятность того, как будет протекать заболевание у пациента. Это дает медикам возможность быстрее оказать человеку помощь и скорректировать лечение еще до ухудшения состояния.

Всего в исследовании приняли участие 172 заболевших, из которых 50,5% умерли в реанимации в течение 28 дней с момента поступления. Статистика показала, что у выживших количество лимфоцитов в крови было выше, а вот уровень интерлейкина-6, наоборот, был понижен.

На основе этих данных китайские ученые и создали формулу, которая по первичным анализам может спрогнозировать исход болезни у поступившего пациента. Новый маркер может быть также использован для выявления пациентов с высоким риском смерти, которые нуждаются в более своевременной терапии на ранней стадии COVID-19.

Решение китайских ученых поддержали и российские специалисты, которые предложили внедрять новую методику в наших больницах.

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