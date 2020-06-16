Лесные пожары заставляют птиц менять свои песни
- 16 июня 2020, 10:59
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Новое исследование, опубликованное в Ornithological Advances, предполагает, что лесные пожары могут изменить песни птиц, живущих по соседству.
Пение птиц — одна из возможных моделей понимания того, как биоразнообразие меняется в рамках экологического сообщества, — пишут ученые.
В ходе исследования ученые проанализировали пение птиц из семейства славковых. Обычно для привлечения партнеров и для охраны территории славки используют разные песни. В одном и том же географическом районе часто встречается одна доминирующая стандартная песня.
Славка-отшельник — это летняя птица в лесах Калифорнии, которая мигрирует на зимовку в другие районы. Отшельнические певчие птицы кажутся особенно чувствительными к огню и другим экологическим изменениям в регионе.
Как правило, они подвергаются негативному воздействию сразу же после пожаров, однако быстро приспосабливаются к возникающему в результате этого изменению в структуре лесов и увеличению популяции насекомых.
Ученые записали песни 1588 самцов, певших на одной территории с 2009 по 2014 год. Полученные результаты дают первое полное описание и отображение песен славки-отшельника по всей Калифорнии.
Исследователи классифицировали песни на 35 диалектов, а также смоделировали влияние недавних пожаров на количество гнездящихся птиц и разнообразие песен. Исследователи обнаружили, что песенные диалекты, как правило, были изолированы друг от друга в рамках различных типов лесов, а вот местное песенное разнообразие увеличивалось с возрастающими пожарами.
Ученые выявили, что структура песен начала меняться 5—10 лет назад и что разнообразие песен увеличилось в местах, которые поражены пожарами.
Наши исследования показывают, что в долгосрочной перспективе пожары заставляют некоторых птиц покидать свои территории. В результате в некоторых районах теперь существуют сразу несколько диалектов пения одних и тех же птиц, и не исключено, что в дальнейшем птицам придется менять свои стандартные песни, чтобы приспособиться, — заключили ученые.
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