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Ученые из Манчестера создают робота-хирурга из графена

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikimedia commons

© Wikimedia commons

В Европе набирает популярность компьютерная и роботизированная хирургия, которая в ближайшем будущем сможет полноценно применяться во время операций.

Роботизированная хирургия является практически неинвазивной. Это означает, что вместо крупных разрезов пациента можно оперировать через микроскопические отверстия и миниатюрные хирургические инструменты.

Такой подход не только позволяет быстрее восстановиться после операции, но и не оставляет после хирургического вмешательства видимых шрамов и рубцов.

Последние двадцать лет все больше урологических, гинекологических, кардиологических и общехирургических процедур проводится с помощью новой методики. Преимуществом для пациента также является минимальный человеческий фактор ошибки при выполнении сложных процедур, так как все действия запрограммированы.

Мы сейчас работаем над созданием робота-хирурга из графена, который будет обладать высокой электропроводностью, а также уникальными оптическими свойствами. Сверхчувствительные датчики на основе графена также будут меньше, легче и дешевле, чем традиционные датчики, — говорят разработчики из Манчестера.

Графеновое покрытие позволит лучше чувствовать кожу пациента, а также применить технологию «Аватар», когда робот будет в точности повторять действия хирурга. Например, хирург может непосредственно перевести движение своего пальца в роботизированный хирургический инструмент, надев перчатку, содержащую сенсорную пленку.

Пока что эта технология дорабатывается, пояснили ученые.

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