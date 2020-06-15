Ученые из Манчестера создают робота-хирурга из графена
- 15 июня 2020, 17:14
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
В Европе набирает популярность компьютерная и роботизированная хирургия, которая в ближайшем будущем сможет полноценно применяться во время операций.
Роботизированная хирургия является практически неинвазивной. Это означает, что вместо крупных разрезов пациента можно оперировать через микроскопические отверстия и миниатюрные хирургические инструменты.
Такой подход не только позволяет быстрее восстановиться после операции, но и не оставляет после хирургического вмешательства видимых шрамов и рубцов.
Последние двадцать лет все больше урологических, гинекологических, кардиологических и общехирургических процедур проводится с помощью новой методики. Преимуществом для пациента также является минимальный человеческий фактор ошибки при выполнении сложных процедур, так как все действия запрограммированы.
Мы сейчас работаем над созданием робота-хирурга из графена, который будет обладать высокой электропроводностью, а также уникальными оптическими свойствами. Сверхчувствительные датчики на основе графена также будут меньше, легче и дешевле, чем традиционные датчики, — говорят разработчики из Манчестера.
Графеновое покрытие позволит лучше чувствовать кожу пациента, а также применить технологию «Аватар», когда робот будет в точности повторять действия хирурга. Например, хирург может непосредственно перевести движение своего пальца в роботизированный хирургический инструмент, надев перчатку, содержащую сенсорную пленку.
Пока что эта технология дорабатывается, пояснили ученые.
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