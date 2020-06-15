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Tesla в Шанхае будет выпускать Model 3 с батареей без кобальта

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Tesla

© Tesla

Официальные представители Tesla в Шанхае заявили, что теперь китайский завод получил разрешение на использование в электромобилях Model 3 батареи без кобальта. Это значит, что теперь Tesla будет выпускаться на литий-железо-фосфатной батарее, сообщили в Министерстве промышленности Китая.

На выпуск таких автомобилей мы подали заявку в мае. Новый концепт позволит снизить себестоимость электрокара за счет недорогой батареи, — говорят в компании.

Снижение себестоимости, по планам Министерства промышленности и информатизации КНР, поможет в кризисное время снова поднять акции компании. Батареи для электромобиля Tesla Model 3 будут изготавливать на шанхайском заводе Gigafactory.

Напомним, что литий-железо-фосфатный аккумулятор — не только экономичная замена батареям с кобальтом, но и безопасный, менее токсичный вариант. Единственным недостатком такого аккумулятора называют небольшую емкость.

Именно поэтому литий-железо-фосфатные батареи не получили широкого распространения в сфере электротранспорта. Однако, по заявлению китайских разработчиков, им удалось усовершенствовать аккумуляторы и добиться более длительного сохранения энергии.

Известно, что по весу новая батарея будет на 100 кг тяжелее при сопоставимых характеристиках мощности — 1745 кг против 1645 кг.

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