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Десятки тысяч жителей Берлина выстроились в цепь в знак борьбы с расизмом

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кадр из видео

кадр из видео

В Берлине состоялась небывалая по своим масштабам акция против расизма и социального неравенства.

По данным движения Unteilbar, организовавшего акцию, на улицы вышли 20 тысяч человек. При этом полицейские насчитали 8 тысяч участников.

Взяв в руки «Ленту солидарности», демонстранты выстроились в живую цепочку длиной в 9 км.

Как сообщила в Twitter полиция Берлина, манифестация прошла в мирном ключе, серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Отмечается, что большинство участников акции соблюдали дистанцию в 1,5 м и шли в масках.

Аналогичные демонстрации также прошли в 11 городах Германии, включая Лейпциг, Гамбург, Фрайбург, Хемниц, Мюнстер и Пассау.

Ранее подобная акция в Брюсселе закончилась столкновением с полицией. Не менее десяти тысяч человек пришли 7 июня в центр бельгийской столицы, чтобы выразить солидарность с протестующими в США, а также напомнили о проблемах расизма в Европе. Власти шествие запретили, ссылаясь на пандемию. В итоге полиция разогнала демонстрантов.

Как сообщал «Ридус», 13 июня в США вспыхнула новая волна беспорядков, вызванная убийством еще одного темнокожего полицейским.

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