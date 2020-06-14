найти ×
   
  • USD
    69.12
  • EUR
    78.52
СохранитьСохранено0
×

-103345

Плющенко получил статус тренера сборной России

Small f1a6d446e0
© Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС

© Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попал в число 64 тренеров сборной России по фигурному катанию.

Согласно списку, опубликованному на сайте Минспорта, Плющенко стал одним из специалистов, работающих с национальной командой.

В документе также указано, что его основным местом работы является Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).

Примечательно, что список был утвержден еще 28 мая, а постановление о переходе фигуристки Александры Трусовой из ГБОУ «Самбо-70» Москомспорта в «Академию фигурного катания Евгения Плющенко» датировано 3 июня.

Напомним, что свою академию бывший фигурист открыл еще в апреле 2017 года.

Как писал ранее «Ридус», Трусову за смену тренера пообещали исключить из школы.

Известно, что переход 15-летней спортсменки от Этери Тутберидзе к Плющенко сопровождался «разборками» между бывшим тренером и новым.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0
Новости SMI.FM

Комментарии (0)

Животные
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине
9010881читать позжечитаю позже
Общество
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику
42236260читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

100437267читать позжечитаю позже

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен19 мая

Многие забыли эту дату — 19 мая.

15016033читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM