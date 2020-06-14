Плющенко получил статус тренера сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попал в число 64 тренеров сборной России по фигурному катанию.

Согласно списку, опубликованному на сайте Минспорта, Плющенко стал одним из специалистов, работающих с национальной командой.

В документе также указано, что его основным местом работы является Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).

Примечательно, что список был утвержден еще 28 мая, а постановление о переходе фигуристки Александры Трусовой из ГБОУ «Самбо-70» Москомспорта в «Академию фигурного катания Евгения Плющенко» датировано 3 июня.

Напомним, что свою академию бывший фигурист открыл еще в апреле 2017 года.

Как писал ранее «Ридус», Трусову за смену тренера пообещали исключить из школы.

Известно, что переход 15-летней спортсменки от Этери Тутберидзе к Плющенко сопровождался «разборками» между бывшим тренером и новым.