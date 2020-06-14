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Роспотребнадзор дал право отелям самим решать вопрос с заселением неженатых

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Гостиницам предоставлено право самим следить за соблюдением рекомендаций по заселению гостей, которые ранее представил Роспотребнадзор.

Ведомство не рекомендовало заселять в один гостиничный номер людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, пишет газета «Известия».

То есть размещение постояльцев в номере должно быть преимущественно одноместным или семейным. Как отмечает издание, такая рекомендация дана во избежание новых случаев заражения коронавирусом при тесном контакте.

При этом в Роспотребнадзоре объяснили, что бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы, сообщает ФАН.

В свою очередь глава Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин уточнил, что в одном и том же номере могут проживать не только члены семьи, но также еще не женатые жених с невестой, друзья и гость с сопровождающим лицом, которым может быть кто угодно.

По его словам, никаких документов для совместного заселения не потребуется, однако окончательное решение остается за гостиницей.

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Десятки тысяч жителей Берлина выстроились в цепь в знак борьбы с расизмом

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В Берлине состоялась небывалая по своим масштабам акция против расизма и социального неравенства.

По данным движения Unteilbar, организовавшего акцию, на улицы вышли 20 тысяч человек. При этом полицейские насчитали 8 тысяч участников.

Взявшись за руки, демонстранты прошли через центр города, сформировав в результате живую цепочку длиной в 9 км.

Как сообщила в Twitter полиция Берлина, манифестация прошла в мирном ключе, серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Отмечается, что большинство участников акции соблюдали дистанцию в 1,5 м и шли в масках.

Аналогичные демонстрации также прошли в Лейпциге, Гамбурге, Фрайбурге, Хемнице, Мюнстере и Пассау.

Ранее подобная акция в Брюсселе закончилась столкновением с полицией. Не менее десяти тысяч человек пришли 7 июня в центр бельгийской столицы, чтобы выразить солидарность с протестующими в США, а также напомнили о проблемах расизма в Европе. Власти шествие запретили, ссылаясь на пандемию. В итоге полиция разогнала демонстрантов.

Как сообщал «Ридус», 13 июня в США вспыхнула новая волна беспорядков, вызванная убийством еще одного темнокожего полицейским.

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