Роспотребнадзор дал право отелям самим решать вопрос с заселением неженатых

Гостиницам предоставлено право самим следить за соблюдением рекомендаций по заселению гостей, которые ранее представил Роспотребнадзор.

Ведомство не рекомендовало заселять в один гостиничный номер людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, пишет газета «Известия».

То есть размещение постояльцев в номере должно быть преимущественно одноместным или семейным. Как отмечает издание, такая рекомендация дана во избежание новых случаев заражения коронавирусом при тесном контакте.

При этом в Роспотребнадзоре объяснили, что бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы, сообщает ФАН.

В свою очередь глава Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин уточнил, что в одном и том же номере могут проживать не только члены семьи, но также еще не женатые жених с невестой, друзья и гость с сопровождающим лицом, которым может быть кто угодно.

По его словам, никаких документов для совместного заселения не потребуется, однако окончательное решение остается за гостиницей.