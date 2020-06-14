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Жертвами стрельбы в Атланте стали два человека

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© AP/TASS

© AP/TASS

В американском городе Атланте, штат Джорджия, неизвестные открыли стрельбу в результате которой были убиты два человека, а еще пятеро ранены.

Как сообщает Fox News, инцидент произошел вечером 13 июня, когда на улицах Атланты проходили акции протеста против чрезмерного применения силы со стороны полиции. Демонстранты также требовали соблюдения прав афроамериканцев.

По данным телеканала, огонь был открыт из автомобиля. От полученных ранений двое умерли на месте, а другие пятеро были госпитализированы. В настоящее время ведется розыск лиц, устроивших стрельбу.

Как отмечает «360» беспорядки в США вспыхнули с новой силой после того, как в ночь на 13 июня полицейские застрелили в Атланте 27-летнего афроамериканца Райшарда Брукса. Стражи порядка застали его спящим в припаркованном на проезжей части автомобиле. Брукса заставили пройти тест на алкоголь, который показал, что молодой человек не совсем трезв. Его попытались задержать, но он оказал сопротивление и, предположительно, попытался применить отнятый у полицейских электрошокер. После этого в Брукса выстрелили три раза. Он умер в больнице.

После случившегося начальник полиции города Эрика Шилдс ушла в отставку, а страж порядка, стрелявший в Брукса, был уволен.

Вечером 13 июня толпа собралась у ресторана, рядом с которым убили темнокожего, устроила погром и подожгла заведение, которое в итоге выгорело полностью.

Напомним, поводом для массовых протестов против полицейского насилия и расизма стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который был задержан 25 мая в американском городе Миннеаполис и задушен полицейским насмерть. Беспорядки постепенно распространились на всю страну, включая Нью-Йорк и Вашингтон.

В подавлении массовых волнений, охвативших более 200 городов США, была задействована Национальная гвардия, число убитых превысило десять человек, а счет раненых идет на тысячи.

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Десятки тысяч жителей Берлина выстроились в цепь в знак борьбы с расизмом

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В Берлине состоялась небывалая по своим масштабам акция против расизма и социального неравенства.

По данным движения Unteilbar, организовавшего акцию, на улицы вышли 20 тысяч человек. При этом полицейские насчитали 8 тысяч участников.

Взявшись за руки, демонстранты прошли через центр города, сформировав в результате живую цепочку длиной в 9 км.

Как сообщила в Twitter полиция Берлина, манифестация прошла в мирном ключе, серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Отмечается, что большинство участников акции соблюдали дистанцию в 1,5 м и шли в масках.

Аналогичные демонстрации также прошли в Лейпциге, Гамбурге, Фрайбурге, Хемнице, Мюнстере и Пассау.

Ранее подобная акция в Брюсселе закончилась столкновением с полицией. Не менее десяти тысяч человек пришли 7 июня в центр бельгийской столицы, чтобы выразить солидарность с протестующими в США, а также напомнили о проблемах расизма в Европе. Власти шествие запретили, ссылаясь на пандемию. В итоге полиция разогнала демонстрантов.

Как сообщал «Ридус», 13 июня в США вспыхнула новая волна беспорядков, вызванная убийством еще одного темнокожего полицейским.

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