От удара молнией в Новосибирской области погиб второй человек за сутки

За последние сутки в Новосибирской области от удара молнией умерли два человека.

Как сообщила РИА Новости представитель регионального СУ СК РФ Анастасия Кулешова, 13 июня в 22:00 (18:00 мск) поступила информация о том, что в Колыванском районе вблизи бывшей деревни Кольцовка от удара молнией скончался житель Новосибирска 1972 года рождения, приехавший с друзьями на рыбалку.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в тот же день в рабочем поселке Коченево от удара молнией погиб 25-летний мужчина. Точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.