В офисе Зеленского опровергли информацию о вспышке COVID-19 в его окружении

После возвращения из Франции украинская делегация прошла ПЦР-тест на коронавирус, у всех он оказался отрицательным, сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Накануне делегация в составе советника президента Украины Руслана Демченко, вице-премьера Алексея Резникова, а также нескольких министров и сотрудников офиса главы государства посетила Францию с однодневным рабочим визитом.

Сегодня, 13 июня, украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило, что Демченко и Резников заразились коронавирусом.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли эту информацию.

Как писал ранее «Ридус», коронавирус подтвердился у жены президента Елены Зеленской. Она находится на карантине, а Владимир Зеленский со вчерашнего дня перешел на особый режим работы: ограничил встречи и соблюдает частичный карантин.

Несколькими днями ранее президент Украины рассказал, что в начале пандемии у него было желание переболеть COVID-19, чтобы на личном примере показать всем украинцам, что это за болезнь. Однако в его окружении «решили, что это перебор».