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Пьяный экс-участник «Дома-2» попал в полицию в бессознательном состоянии

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© Instagram.com

© Instagram.com

Столичные полицейские доставили в отделение бывшего участника «Дома-2» Алексея Кудряшова, которого они обнаружили на улице мертвецки пьяным.

Как стало известно РЕН ТВ, молодого человека задержали на Ботанической улице в Москве.

Он был настолько сильно пьян, что даже потерял сознание.

По данным телеканала, сотрудникам полиции пришлось вызвать медиков.

«Ничего не натворил, просто нахождение в алкогольном опьянении в общественном месте. Выпишут административку и либо госпитализируют, либо отпустят, как протрезвеет», — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах.

Это уже далеко не первый случай, когда звезды популярного телешоу становятся героями скандальной хроники.

В декабре 2017 года скончалась бывшая участница шоу Мария Политова. По предварительным данным, причиной смерти стал резкий скачок артериального давления из-за сочетания лекарств с алкоголем.

В конце того же года бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов, более известный под прозвищем Клубничка, врезался в несколько припаркованных у обочины автомобилей, гоняя по ночной Москве. По некоторым данным, он находился в нетрезвом состоянии.

В июле 2018 года суд приговорил бывшего участника «Дома-2» Рэя Самедова к трем годам лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков.

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