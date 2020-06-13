Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео

В результате взрыва бензовоза на трассе G15 «Шэньян-Хайкоу» в Китае погибли 9 человек, 112 ранены, сообщает BJD.

Пока неизвестно, что послужило причиной произошедшего и что перевозилось в цистерне.

В Сети появилось видео, запечатлевшее момент взрыва.

По данным издания, взрывной волной цистерну отбросило на несколько сотен метров, в результате чего она пролетела над трех- и четырехэтажными зданиями. Были задеты несколько домов и местная фабрика, под завалами могут находиться люди.

Также сообщается, что сгорели несколько автомобилей.

По предварительным данным, в цистерне перевозился сжиженный газ.

