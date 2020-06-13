Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
- 13 июня 2020, 15:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате взрыва бензовоза на трассе G15 «Шэньян-Хайкоу» в Китае погибли 9 человек, 112 ранены, сообщает BJD.
Пока неизвестно, что послужило причиной произошедшего и что перевозилось в цистерне.
В Сети появилось видео, запечатлевшее момент взрыва.
По данным издания, взрывной волной цистерну отбросило на несколько сотен метров, в результате чего она пролетела над трех- и четырехэтажными зданиями. Были задеты несколько домов и местная фабрика, под завалами могут находиться люди.
Также сообщается, что сгорели несколько автомобилей.
По предварительным данным, в цистерне перевозился сжиженный газ.
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