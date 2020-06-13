Турция не справляется со вспышкой COVID в стране

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Кока рассказал, что стране не удается сдержать вспышку коронавируса. Министр сообщил о 1195 подтвержденных случаях заболевания за 24 часа, в результате чего общее количество подтвержденных случаев в стране достигло 175 218.

Вчера, 12 июня, в стране было в несколько раз больше заболевших, чем две недели назад. Это говорит о том, что эпидемия в Турции нарастает.

На днях произошел первый случай, когда число новых случаев заболевания, зарегистрированных за один день, превысило 1000. Обычно эти показатели колебались вокруг 800 или 900 в течение почти двух недель.

Кока также сообщил о еще 15 смертях, связанных с вирусом, что является самым низким показателем ежедневной смертности за более чем два месяца. Число погибших в Турции от этой пандемии в настоящее время составляет 4778 человек.

Несмотря на низкую смертность, местные власти фиксируют рост заболевших, что в дальнейшем может привести к большим потерям. С 1 июня правительство разрешило ресторанам, кафе, тренажерным залам, паркам, пляжам и музеям вновь открыться для посетителей.

Впервые за несколько месяцев на пляжах и ТЦ Турции кипит жизнь. Однако большинство турков не носят маски и не соблюдают дистанцию в общественных местах. Министр здравоохранения считает, что этот ложный оптимизм позволяет вирусу распространяться снова.

Он призвал общественность носить маски и соблюдать рекомендации правительства по дистанцированию и гигиене.

