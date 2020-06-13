В CDC рассказали, как снизить риски заражения после выхода из карантина

Эксперты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали новые правила безопасности, которые будут особенно актуальны после пандемии коронавируса.



Правила касаются всех общественных мест, в том числе, церквей, лагерей, школ и транспорта. Ученые решили напомнить людям, как минимизировать риски заражения коронавирусом.

Выходя из дома или гостиницы спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Если собрались на пикник, то организуйте отдельные контейнеры с едой для каждого члена компании. Используйте дезинфицирующее средство для рук после пользования банкоматом, — пишут в CDC.

Также особое внимание эксперты уделяют общественным местам, которые мы часто посещаем. Например, перед походом в парикмахерскую или салон красоты позвоните туда и убедитесь, что все работники носят маски.

Рекомендации повторяют более ранние советы о ношении масок или повязок, особенно если трудно держаться на расстоянии 2 метров от других людей. Также большинство мероприятий, например, вечеринок или собраний можно проводить на открытом воздухе.

На днях департамент здравоохранения Нью-Йорка опубликовал рекомендации по занятию сексом во время вспышки коронавируса. В ведомстве посоветовали людям заниматься сексом только с теми, кто им близок и знаком.

Также американцам предложили мыть руки перед сексом и носить маску во время него.