Сильный ветер опрокинул 11 автомобилей на трассе «Кавказ»

На федеральной трассе «Кавказ» приблизительно в 40 км от Минеральных вод сильный порывистый ветер опрокинул 9 грузовых «Газелей» и 2 фуры.

В результате травмы получил один человек, находившийся в автомобиле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Пострадавший был передан медикам и направлен в ЦРБ Андроповского района, уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что восемь автомобилей уже подняли.

Отмечается также, что разбушевавшаяся стихия оставила без света в Андроповском районе 10 тысяч человек, проживающих в 3 005 домах. Кроме того, упали три дерева, ветер повредил кровли двух домов. В селе Курсавка в дом ударила молния, в результате чего произошло короткое замыкание, однако пожара не последовало.

Напомним, в конце мая в результате мощных порывов ветра в Москве за два дня было повалено около 80 деревьев.

В те же дни проливные дожди затопили 92 приусадебных участка, 15 дачных домов и один участок дороги в Московской области.

Ливни также затопили подмосковное Нахабино.