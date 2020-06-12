Российские выпускники могут столкнуться с проблемами при поиске работы

Найти работу в России выпускникам будет намного сложнее в случае второй волны коронавируса, сообщила в беседе с URA.RU руководитель сайта для молодых специалистов Career.ru Ирина Святицкая.

По ее словам, даже если второй волны удастся избежать, выравнивание ситуации на рынке труда будет проходить достаточно медленно.

«Любой вход в кризис происходит быстрее, чем выход из него, — сказала изданию Святицкая. — Надеемся, что к сентябрю все будет хорошо».

При этом она отметила, что молодые специалисты вряд ли останутся без работы, поскольку в период самоизоляции ярко проявились тренды последних лет. Особое внимание эксперт порекомендовала обратить на сферу информационных технологий и продаж, а летом — поискать стажировки. По ее мнению, это наилучший вариант с точки зрения профориентации, так как специалист сможет понять, правильно ли он выбрал вуз или факультет.

Святицкая добавила, что таким образом можно не только получить опыт работы по специальности, но и хорошо себя проявить, что поможет остаться в штате, заслужить хорошую рекомендацию или попасть в список тех, кому будут звонить в первую очередь, если вакансия откроется.

Ранее сообщалось, что в России на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 со второй половины марта стал расти спрос на временную работу без квалификации.

В свою очередь специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС предупредили, что почти половина работающих россиян рискуют быть уволенными, отправится в вынужденный отпуск или столкнуться с уменьшением и задержками зарплаты.