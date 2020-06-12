Эксперты оценили значение социального блока поправок к Конституции

Принятие социальных поправок к Конституции — это верный способ решения различных социальных проблем, которые обострились в связи с пандемией коронавируса. Такое мнение высказал политолог, руководитель общественной организации «Инфосфера Консалт» Владимир Леонтьев.

Социальные поправки к Конституции сегодня явно находятся в приоритете. Понятно, что просто декларация благих намерений ничего не решит. А вот закрепление этих намерений в Основном законе страны — это другое дело. Ведь фактически создается основа для последующего формирования юридическо-правовой базы. Как у нас говорят: «Что написано пером — не вырубишь топором!» С Конституцией не поспоришь, а дальше будут создаваться подзаконные акты, формироваться система, — пояснил Леонтьев.

«Социальные гарантии, которые предложено закрепить в Конституции, является сигналом для всех, что в любом случае и индексация пенсий не реже раза в год, и МРОТ не ниже прожиточного минимума будут обеспечены государством, какие бы сложности ни возникли в экономике», — добавил председатель Комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Гришунин.

Ранее эксперты оценили конституционную поправку о поддержке научно-технического развития РФ.