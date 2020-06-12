«Умные» детекторы вышли на охоту за оружием

Традиционные металлоискатели, установленные в общественных местах, зачастую выдают сигнал тревоги из-за безобидных металлических предметов. В результате на входах возникает толпа людей, раздраженных сложными процедурами проверки. Специалисты американской компании Evolv Technology решили упростить жизнь пассажиров самолетов и посетителей концертов, футбольных матчей или других массовых мероприятий. Они соединили привычные сканеры с искусственным интеллектом. Причем такие устройства не всегда выглядят, как обычные детекторы, и часто являются практически незаметными.

По словам исполнительного директора компании Питера Джорджа, существует так называемый «парадокс защиты». Люди желают находиться в безопасности, но не хотят тратить на это много времени. Новации Evolv Technology позволят обеспечить практически бесперебойную работу детекторов, сократив количество «ложных» сообщений. Сейчас разрабатываются «умные» системы для поиска огнестрельного и другого оружия на крупных публичных мероприятиях. Со временем может быть создана и аппаратура, нацеленная на выявление инфицированных коронавирусом.

Опыт специалистов компании в сфере кибербезопасности, по словам Джорджа, дает возможность «находить иголку в стоге сена». Evolv делает «поисковые арки» с комбинацией приборов электронного наблюдения и программного обеспечения для искусственного интеллекта. Мощность датчиков позволяет сделать их довольно широкими для свободного прохода нескольких людей сразу. При этом они уверенно «просеивают» сигналы и могут найти единственного человека с оружием среди тысяч посетителей, пришедших, скажем, на рок-концерт.

Специальная программа реагирует на форму предмета, который «увидели» приборы. Это может быть нож, пистолет или плотно упакованные в оболочку небольшие куски металла вокруг взрывного устройства. Все «опасные вещи» заносятся в специальный каталог в качестве «причин для беспокойства» оператора. Одним из ключевых показателей наличия оружия является также плотность металла. По словам разработчиков, система реагирует за 1/38 секунды. Каждый положительный результат анализируется и заносится в собственную базу данных Evolv, доступную в Сети. Это позволяет металлоискателям «обучатся», где бы они ни были установлены.

В течение 2020 года Evolv рассчитывает добавить в свои «арки» тепловизоры. Это поможет обнаружить людей с высокой температурой — одним из симптомов COVID-19, пишет «Би-би-си».

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