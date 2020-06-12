Twitter удалил более 170 тысяч учетных записей за «поддержку Пекина»

Twitter заявил 11 июня об удалении более 170 тысяч учетных записей, связанных с китайскими властями. Администрация соцсети убеждена, что раскрыла масштабную «операцию влияния», в результате которой распространялись недостоверные данные, «выгодные Пекину». Часть информации касалась пандемии коронавируса.

Компания утверждает, что приостановила работу основной сети, состоящей из 23 750 «высокоактивных учетных записей», а также более крупной организации, насчитывающей около 150 тысяч так называемых «усилителей», используемых для «повышения достоверности».

Анализ Twitter показал, что сеть состояла в основном из поддельных учетных записей, пишет Reuters.

Компания также утверждает, что смогла «ликвидировать» две более мелкие операции в интересах властей России и Турции. Обе сети поддельных учетных записей были ориентированы на внутреннюю аудиторию.

Также администрация отметила, что в «китайской сети» нашлись ссылки на ранее проведенную государством операцию. Она «вводила в заблуждение относительно политических событий в Гонконге» и была «прекращена» в прошлом году совместными усилиями Twitter, Facebook и YouTube.

Несколько тысяч аккаунтов в Facebook и Twitter действительно были заблокированы в августе 2019 года. Тогда администрации социальных сетей заявили, что они использовались Пекином для распространения негативных сообщений о протестном движении в Гонконге. Собственное расследование Twitter якобы нашло доказательства «скоординированной государственной операции».