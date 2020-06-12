Названы условия получения аттестата об окончании школы в 2020 году

Для получения аттестата об окончании школы выпускникам 11-х классов в этом году нужно иметь итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем предметам. За итоговое сочинение по русскому языку необходимо получить «зачет», сказано в приказе Министерства просвещения России. Документ 11 июня опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже „удовлетворительно“ по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат „зачет“ за итоговое сочинение (изложение)», — сказано в тексте документа.

Аттестат об основном общем образовании будет выдан выпускникам девятых классов, которые получили итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем предметам и «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.

Единые государственные экзамены (ЕГЭ) в 2020 году сдавать для получения аттестата об окончании школы не придется. Соответствующее постановление правительства 11 июня подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пройти ЕГЭ получат возможность лишь те школьники, которые намерены поступать в высшие учебные заведения.

О выдаче аттестатов без экзаменов 21 мая объявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что 2020 год является исключением из правил, и все изменения носят временный характер.