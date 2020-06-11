В Псковской области хотят открыть крупное предприятие по производству масок

Государственная компания «Титан» хочет построить в Псковской области крупное предприятие по изготовлению средств индивидуальной защиты. Об этом рассказал глава региона Михаил Ведерников в интервью директору департамента региональных программ ЭИСИ Дарье Кислицыной.

«Вчера мы провели большое совещание с руководством ГК „Титан“, которая является одним из якорных резидентов Моглино. Обсуждали новые предложения компании, связанные с теми корректировками, которые внесла в нашу жизнь коронавирусная повестка. Есть предложение выпускать сырье для изготовления средств индивидуальной защиты. В случае реализации проекта, по предварительным расчетам, мы сможем все северо-западные регионы обеспечить этой продукцией в полном объеме. А рынок сбыта сейчас, действительно, емкий, востребованный, поэтому этот проект сейчас очень серьезно рассматриваем», — заявил Ведерников.

Губернатор Псковской области также высказал свое мнение по поводу грядущего голосования по Конституции.

Ранее Дарья Кислицына взяла интервью у губернатора Удмуртии Александра Бречалова. Он сообщил, что с 15 июня в республике отменят карантин для въезжающих в регион.