Экономист рассказал, как россияне вели себя во время пандемии

Пандемия коронавируса повлияла на всех нас без исключения. Социальные изменения, произошедшие за последние несколько месяцев, сильно отразились не только на экономике страны, но и на нашем поведении, хотя мы это можем еще не осознавать.

В новом выпуске на канале Рубка ПостНауки экономист ВШЭ Алексей Белянин рассказал об особенности поведения россиян в период самоизоляции. Оказалось, что мы неплохо справились с кризисной ситуацией по сравнению с другими странами.

Рубка ПостНауки — это серия прямых эфиров, в которых ученые и эксперты из разных индустрий обсуждают насущные темы - экономику, здоровье, саморазвитие. Интервью проходит в формате прямого эфира, а значит, зрители канала могут принять участие в разговоре, задавая вопросы эксперту.

В этот раз соучредитель ПостНауки и ведущий Рубки Роман Авдеев решил поговорить с Алексеем Беляниным о коронавирусе с точки зрения поведенческой экономики.

Как правило, в кризисные моменты особенности поведения народа хорошо видны. Во время пандемии мы показали высокий уровень альтруизма и взаимовыручки. Все готовы ответить добром на добро, в этом мы очень похожи на европейские страны. А от азиатских стран мы в этот раз взяли стремление к порядку, какой-то системе, — пояснил в интервью экономист Белянин.

По мнению эксперта, за несколько недель самоизоляции аналитики увидели уровень сознательности граждан. Об этом можно судить по нескольким критериям.

Во-первых, это уровень образованности: если человек реально понимает, что такое эпидемия, какие есть группы риска и чем все может закончится, то он предпримет для себя и своей семьи все меры безопасности. Как правило, чем лучше образован человек, тем меньше он будет подвергать свою семью риску.

А второе — это уровень дохода, который напрямую повлиял на поведение людей во время пандемии. Если у человека была возможность «отсидеться» на даче в безопасности, но без оклада, он это делал. Другой вопрос в том, что у многих таких условий не было, и несмотря на высокий уровень образования и осознанности, приходилось выходить на работу, чтобы прокормить семью.

А оно нам надо?

В прямом эфире Рубки ПостНауки экономист ВШЭ Алексей Белянин пояснил, что о сознательности москвичей и жителей других крупных городов можно судить по индексу самоизоляции, который ввели с началом карантинных мероприятий.

График отчетливо показывает, что в конце марта количество людей на улицах резко сократилось. Конечно, этому способствовало закрытие ресторанов, магазинов, парков и различных предприятий, но люди очень адекватно и с пониманием к этому отнеслись, — считает Белянин.

Стрессовые ситуации также должны повлиять на рациональность нашего поведения, изменить систему спроса и предложения. Например, закрытие барбершопов, салонов красоты и парикмахерских в самом начале пандемии воспринималось крайне болезненно для россиян.

Однако по прошествии нескольких недель оказалось, что мы отлично живем без накладных ногтей и стриженых бород. Тут вспоминаем о ранее сказанной взаимопомощи, благодаря которой кто-то из соседей и родственников, оказывается, умеет стричь, и вполне неплохо.

В период затишья многие спросили себя, а так ли нужны такие услуги? Говорить пока рано, конечно, но мне кажется, что спрос на многие услуги и сервисы после выхода из карантина упадет. Многие просто не потянут. Доходы снизились и теперь нам нужно только самое необходимое, — пояснил экономист.

Вы все еще не верите в СOVID?

Если в начале марта, когда коронавирус только проникал в Россию, некоторые относились к эпидемии с недоверием, то сейчас практически не осталось тех, кто не верит в вирус. А еще, отмечает Алексей Белянин, притихли антипрививочники.

Интервьюер Роман Авдеев подтвердил, что сейчас настало идеальное время для противников прививок, когда вирус есть, а вакцины от него не существует. Но даже ярые сторонники антипрививочного движения спрятались.

На это во многом повлияла та ситуация, которая складывалась в стране в начале весны: пробки из карет скорой помощи, смерти врачей, рост числа заболевших. Также начали появляться не просто «больные из телевизора», а реальные знакомые, которые подхватили COVID.

Такая демоверсия мира без вакцин многих вернула в реальность и заставила задуматься над достижениями медицины, считает эксперт.

