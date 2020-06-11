Палеонтологи рассказали, кто обитал в древних саваннах Северной Америки

Команда палеобиологов из Университета Бристоля и Университета Хельсинки провела исследование, в ходе которого изучила останки вымерших верблюдов, обитавших в древних саваннах Северной Америки.

Специалисты хотели выяснить, как прошлые климатические и экологические условия повлияли на разнообразие млекопитающих.

Несмотря на то, что сейчас саванны встречаются в основном в тропических поясах, около 18 миллионов лет назад, в эпоху миоцена, саваннские экосистемы, подобные экосистемам современной Африки, существовали в средних широтах Северной Америки.

На своем пике развития, около 12 миллионов лет назад, они были сравнимы по своему разнообразию млекопитающих с современным Серенгети — национальным парком в Восточной Африке.

В ходе исследования палеобиологи изучили группу древних крупных травоядных парнокопытных, в которую входят верблюды и антилопы. Эти животные ранее обитали в древних североамериканских саваннах.

В североамериканских саваннах обитало огромное разнообразие верблюдов. На самом деле верблюды фактически возникли в Северной Америке, где они жили более 40 миллионов лет и были невероятно успешным и широко распространенным видом, — пишут авторы исследования.

Ученые измерили черепа, челюсти и другие конечности десятков вымерших североамериканских парнокопытных, включая верблюдов, и сравнили их с животными, которые обитают сегодня в саванне Серенгети в Восточной Африке.

Млекопитающие из Серенгети очень хорошо известны исследователям: ученые знают, как они живут, что едят, какова масса их тела. Используя то, что сейчас известно о животных, можно сделать выводы о том, как вымершие парнокопытные Северной Америки вели себя в древности.

Анализ показал, что, хотя между экологией вымерших и современных видов существует значительное совпадение, большинство вымерших верблюдов очень похожи на современных обыкновенных антилоп.

Также ученые установили, что древняя фауна в Северной Америке тоже пострадала от климатических изменений: по мере снижения температур саванны стали более засушливыми и постепенно сокращали численность и разнообразие своей экосистемы.