Когда чаще всего назначают антибиотики

Команда ученых в своем новом исследовании решила выяснить, как часто и почему в США назначаются антибиотики. Так, оказалось, что до 76% всех амбулаторных назначений антибиотиков происходит в осенне-зимний период гриппа.

Ученые считают, что часть из этих назначений может быть нецелесообразна, так как существует более щадящий способ борьбы с гриппом — вакцина. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вакцины против гриппа могут уменьшить не только количество больных, но и существенно уменьшить осложнения после болезни.

К тому же легкое течение болезни, которое в большинстве случаев обеспечивает вакцина, не требует приема антибиотиков.

В своей работе исследователи проанализировали медицинские данные от IQVIA и американских Центров по контролю и профилактике заболеваний о случаях назначения антибиотиков, а также о количестве прививок от гриппа в период с января по март каждого года с 2010 по 2017 год.

Вакцина от гриппа не гарантирует, что вы не заболеете, но она эффективна при снижении как вероятности, так и тяжести заболевания. В среднем это гарантирует как минимум то, что вы не заболеете, как максимум — перенесете болезнь не так сложно. В своем исследовании мы предположили, что чем больше людей получат вакцину в одном районе, тем меньше там будет болезней и назначений антибиотиков, — сказал Эйли Клейн, ведущий автор исследования.

После сопоставления данных выяснилось, что 10-процентное увеличение охвата вакцинацией против гриппа было связано с 6,5-процентным сокращением использования антибиотиков, или на 14,2 меньше назначений антибиотиков на 1000 человек.

Повышенные показатели вакцинации были связаны со значительным сокращением показателей назначения антибиотиков среди детского (6%), пожилого (5,2%) и взрослого населения (4,2%).

Грипп чаще встречается у детей и пожилых людей, поэтому этим категориям граждан следует в первую очередь задуматься о ежегодной вакцинации, считают авторы исследования.