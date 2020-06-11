В выходные в Москве и области начнется «бархатный сезон»

Своеобразный «бархатный сезон» наступит в столичном регионе к ближайшим выходным. Жара последних дней обеспечила комфортную температуру воды, которая такой и сохранится. При этом на смену прогретым воздушным массам придут более прохладные.

«К выходным температура воды будет 20 градусов и выше, но зато понизится температура воздуха. Вроде бы купальный сезон, но я бы сказал, что это такой ранний бархатный сезон. Ведь он характеризуется примерным равенством температуры воды и воздуха», — цитирует ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Четверг еще будет жарким — 30−32 градуса тепла, но уже в пятницу ожидается 23−25, в субботу — 17−19, а в воскресенье — 16−21, отметили в Гидрометцентре.

Схожий прогноз дали в Центре погоды «Фобос». Небольшое похолодание ожидается на всем севере Европейской России.

«В средней полосе страны жара ослабеет, температура вернется в норму. На Среднем и Южном Урале после 25 и 30 градусов температура понизится до 15−20», — цитирует URA.RU слова ведущего специалиста «Фобоса» Елены Волосюк.