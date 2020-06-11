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Половина смертей от COVID-19 в Германии произошли в домах престарелых

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© Pixabay

© Pixabay

Не менее 50% погибших от коронавирусной инфекции в Германии оказались постояльцами домов для престарелых и инвалидов. Такой вывод сделали ученые Бременского университета.

«Смертность среди тех, кто нуждается в уходе, более чем в 50 раз выше, чем среди остального населения», — цитирует ТАСС слова одного из авторов работы — профессора Хайнца Ротганга.

Согласно статистике, в домах инвалидов и престарелых в ФРГ живет около 1% населения. Ученые изучили данные 1621 центра по уходу за людьми, неспособными существовать самостоятельно.

По данным института вирусологии имени Роберта Коха, находящегося в подчинении германского Минздрава, в стране во время эпидемии COVID-19 заразились 184 861 человек. За прошедшие сутки это число увеличилось на 318. Всего умерли 8 729 пациентов (+ 18).

Накануне британские исследователи заявили, что человечеству еще долго придется носить маски. От этого люди не много потеряют, но, возможно, удастся избежать «второй волны» пандемии.

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